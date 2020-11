曜越(3540)前10月合併營收為44.38億元,年成長30.76%,曜越今天宣布Pacific PR32-D5 Plus水箱幫浦組和Pacific MX1 Plus CPU水冷頭正式發售,在宅經濟需求穩定下,曜越預估,今年第4季營運有機會優於去年同期。

曜越為高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠,產品涵蓋電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機殼,看好電競市場,曜越以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家,今年全球新冠肺炎疫情從年初燒到年尾,電競相關宅經濟需求暢旺,讓曜越今年前3季業績亮眼。

曜越前3季稅後盈餘為3.59億元,年成長4.05倍,每股盈餘為5.55元,累計前10月合併營收為44.38億元,年成長30.76%。

曜越今天宣布Pacific PR32-D5 Plus水箱幫浦組和Pacific MX1 Plus CPU水冷頭正式發售;曜越表示,以一體式水冷頭做為靈感,Pacific MX1 Plus CPU水冷頭適合在找有著特別設計感水冷頭的消費者,其採用鏡面上蓋設計,搭配12顆LED燈帶來有深縱感又獨特的視覺效果。Pacific MX1 Plus CPU水冷頭底部為純銅材質搭配鏡面防鏽蝕鍍鎳處理,產品美觀同時又提供優質熱傳導。

曜越Pacific PR32-D5 Plus水箱幫浦組和Pacific MX1 Plus CPU水冷頭於2020年第4季在曜越TT Premium官網、曜越授權的經銷商及代理商正式發售。

(時報資訊)