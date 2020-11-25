曜越(3540)前10月合併營收為44.38億元，年成長30.76%，曜越今天宣布Pacific PR32-D5 Plus水箱幫浦組和Pacific MX1 Plus CPU水冷頭正式發售，在宅經濟需求穩定下，曜越預估，今年第4季營運有機會優於去年同期。

曜越為高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠，產品涵蓋電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機殼，看好電競市場，曜越以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家，今年全球新冠肺炎疫情從年初燒到年尾，電競相關宅經濟需求暢旺，讓曜越今年前3季業績亮眼。

曜越前3季稅後盈餘為3.59億元，年成長4.05倍，每股盈餘為5.55元，累計前10月合併營收為44.38億元，年成長30.76%。

曜越今天宣布Pacific PR32-D5 Plus水箱幫浦組和Pacific MX1 Plus CPU水冷頭正式發售；曜越表示，以一體式水冷頭做為靈感，Pacific MX1 Plus CPU水冷頭適合在找有著特別設計感水冷頭的消費者，其採用鏡面上蓋設計，搭配12顆LED燈帶來有深縱感又獨特的視覺效果。Pacific MX1 Plus CPU水冷頭底部為純銅材質搭配鏡面防鏽蝕鍍鎳處理，產品美觀同時又提供優質熱傳導。

曜越Pacific PR32-D5 Plus水箱幫浦組和Pacific MX1 Plus CPU水冷頭於2020年第4季在曜越TT Premium官網、曜越授權的經銷商及代理商正式發售。

(時報資訊)