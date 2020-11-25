高雄巿議員林智鴻25日在議會質詢。（曹明正攝）

美國總統選舉底定，被問到美方政權轉移是否影響台美關係？高雄市長陳其邁25日在議會答詢說，亞太區域的和平穩定，符合美國國家利益，台美關係應該不受影響，會繼續深化。美國環保署長取消訪台，也是單一個案。

巿議員林智鴻25日質詢指出，24日台灣潛艦國造開工，同一天，共機擾台，已是本月第18次，加上美國環保署長取消來台訪問。這兩天的走向讓他擔憂，正值美國政權移轉之際，會不會影響台美間的利益及亞太區域和平等。

陳其邁答詢說，整個亞洲及太平洋的安全事務或經濟發展，符合美國的國家利益，也就是說，台海以及南海周遭包括印度太平洋的和平穩定，對於美國國家利益至為重要。

所以蔡英文總統上任後，一方面強化與周邊夥伴的安全對話，另也持續深化自身的國防武力，除了幾項的軍事設備採購，這幾年的情報交換、人員往來等，都已非常綿密，因此從國防到經濟，雙方已有不同層級的交流。

至於美國環保署長取消訪台，陳其邁也認為是單一個案，因為對方要來前，事先已有規畫，或許在美國政權交接的過程裡，對方行程會有一些不同的考量，但這些必須尊重美方的安排，相關事由也要由美方來說明。

不過他也指出，雖然美國政權輪替，但拜登很多的國安幕僚，或者國務卿人選等，過去跟台灣都有一定的信賴關係，所以台美關係在大的方向並不太會有太多改變，即使因為不同政黨，在過渡期有人員更迭，但總的台美關係，會繼續深化。

(中時 )