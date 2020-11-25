蒙古自11月11日報告首例本土社區感染病例起，2周內累積報告逾200例本土確診，其中至少10例為醫護人員，由於疫情持續升溫，且呈擴散趨勢，中央流行疫情指揮中心宣布，即日起該國自中低感染風險國家移除。而新加坡、柬埔寨近期本土疫情達低風險國分級標準，自即日起調整為低風險國家。

根據最新名單，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨，短期商務來台者可在入境第5天採檢，採檢陰性後有條件外出。

中低感染風險國家/地區則是香港、澳洲，短期商務來台者可在入境第7天採檢，採檢陰性後有條件外出；若不在低、中低感染風險名單，短期商務來台者入境都需居家檢疫14天。

指揮中心監測資料顯示，全球累計59,779,470例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國12,756,565例、印度9,177,840例、巴西6,118,708例、法國2,153,815例及俄羅斯2,138,828例為多；病例中1,410,783例死亡，以美國264,144例、巴西170,115例、印度134,218例、墨西哥101,926例及英國55,838例為多。

指揮中心呼籲民眾，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心提醒民眾，出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )