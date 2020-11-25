蔡英文總統今出席民進黨中常會前，被問到中天新聞台換照未過及外傳NCC主委陳耀祥找中嘉系統「喝咖啡」、「喬」52頻道，總統府介入一事，蔡英文回應表示，那些事情都是捕風捉影，獨立機關審查，她「態度只有一個」，總統跟總統府都沒介入NCC審查過程及決策。

有媒體詢問，中天新聞台不予發照後，目前4、500名員工面臨挑戰和害怕，總統曾說，勞工是您心中最柔軟這一塊，您怎麼看這件事？此事件也會在您任內記一筆，作為總統是否捍衛言論自由，讓民主展現真正成熟？

蔡總統指出，她要強調台灣是民主法治國家，NCC獨立機關按照法規就電視執照進行換照審查作業，所有電視頻道一體適用，獨立機關審查，從頭到尾只有一個態度，就是「我們不會介入」，NCC是獨立機關，尊重獨立機關依法行使職權做審查的決定，「這是我不變的態度」。

她說，NCC做的決定，社會自有公評，會有不同意見，證明台灣民主不是只有一個聲音，現在、未來都是如此，這次NCC依照廣電相關法規審查、換照，牽涉到員工失去工作，這個事情依照相關勞動法規處理，政府一定會要求相關部會協助，對勞工工作還有權益保障，會請勞動部門多加關心。

被問到是否有主委陳耀祥找中嘉系統「喝咖啡」，並可能由華視撤換寰宇入主52台，還說這是總統府的意思，是否有此事？而這脈絡跟總統流出的密件版本流出如出一轍？作為總統捍衛憲法言論自由，如何看待此事？

蔡總統回應，剛剛講的那些事情都是捕風捉影，總統跟總統府都沒介入NCC審查過程及決策，既然法律規定NCC是獨立、專業獨立機關，就讓它做該做的決定，也尊重它的決定。

(中時 )