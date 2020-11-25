台中市烏日區里長顏寶玉日前發生車禍，導致6根肋骨斷裂、肝臟撕裂傷，她心急著盡快返家服務里民，亞大附醫醫師劉柏毅評估肝臟撕裂傷穩定，採用純鈦鋼板固定肋骨手術，縮短癒合時間，術後3天即出院。劉柏毅說，肋骨固定手術適用於治療4根以上肋骨斷裂合併錯位，術後需配合心肺復健治療。

顏寶玉被送醫治療，雖右胸疼痛，但因社區公務繁多，她不希望傷勢影響工作，而向醫師詢問：「如何治療最快？」，經醫師建議，接受肋骨固定手術治療，在術後第3天就出院返家。

劉柏毅表示，患者抵達急診時多根肋骨錯位、胸壁塌陷、肝臟撕裂傷、呼吸急促，且疼痛指數高達7至8分，經電腦斷層檢查發現，右邊肋骨第5根至第10根骨折錯位，肝臟有撕裂傷；經觀察評估肝臟裂傷穩定後，決定安排肋骨固定手術治療，將斷裂錯位的肋骨復位，以純鈦鋼板固定肋骨，癒合後不需拆除，不僅大幅降低病人疼痛、減少肺炎風險，且手術後約2至3天即可出院。

劉柏毅說明指出，人體肋骨總共有12對、24根，最常發生骨折位置在第4根到第9根，一旦骨折同側的肝、脾、腎等臟器都有可能受傷，通常對單純肋骨骨折患者，會建議保守治療無須動刀，配合復建及疼痛控制，3個月左右骨頭就能自行生長癒合。

劉柏毅表示，但若多處肋骨骨折恐增加肺炎和死亡風險，容易引發氣胸、血胸、呼吸衰竭等併發症，則建議積極治療，縮短復原時間。

(中時 )