蔡政府近期因開放美國萊豬進口、不予中天新聞台換照等決議引起爭議，最新民調更顯示，蘇內閣施政滿意度瀕破5成，湧現要求蘇內閣下台負責聲浪。對此，身兼黨主席的蔡英文總統今下午出席民進黨中常會前受訪表示，「我的答案很清楚，目前沒有內閣改組的計畫」。

台灣民意基金會昨公布最新民調，蘇內閣施政滿意度，相較上個月，滿意比不滿意多21個百分點，如今民調只剩差距11個百分點，整體滿意度為51％，是今年歷次民調最低，若再加上近期NCC不予中天新聞台換照，被質疑干涉新聞自由，蘇內閣施政滿意度恐跌破5成。前台北市副市長丁庭宇昨大膽預測，蘇貞昌恐在年底辭職。

面對傳出要求撤換蘇內閣聲浪，蔡英文今表態力挺蘇貞昌率領的行政團隊，蔡英文說，「我的答案很清楚，目前沒有內閣改組規劃」。蔡英文感謝並肯定蘇貞昌率領內閣團隊，守住非洲豬瘟跟疫情，讓台灣經濟穩定成長，台灣至今還能正常生活，像是打職棒、看演唱會、金馬獎頒獎典禮等，蘇內閣成績有目共睹。

蔡英文強調，蘇內閣成績是國人支持的結果，蘇院長也曾說過，行政團隊不能因此自滿，整體施政能做更好，希望蘇院長跟團隊繼續衝。

對於蘇貞昌近期被國台辦點名是台獨分子，蔡英文認為，中國方面說法並不好，對兩岸關係沒好處，蘇院長做為行政院長說該說的話，中國刻意解讀。

近期傳出行政院長蘇貞昌下台聲浪，身兼民進黨主席的蔡英文今出席中常會前受訪表示，，目前沒有內閣改組的計畫」。（林縉明攝）

(中時 )