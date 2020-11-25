美國官員24日（周二）指出，待藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠病毒疫苗獲得監管機關許可之後，首周將在全美發放640萬劑疫苗，以前線醫護人員為優先接種對象。官員並且重申年底以前發放約4,000萬劑疫苗的目標。

負責新冠疫苗計畫「神速行動」物流任務的珀納將軍（Gen. Gustave Perna）表示，美政府上周五已通知各州最初配送疫苗數量，配額以各州整體人口為計算標準。

美國新冠疫苗計畫負責人先前曾表示，若疫苗審核程序順利，美國人民約在12月中旬可開始接種。

(工商 )