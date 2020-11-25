美官員：疫苗核准後首周發放640萬劑 14:232020/11/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國官員24日（周二）指出，待藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠病毒疫苗獲得監管機關許可之後，首周將在全美發放640萬劑疫苗，以前線醫護人員為優先接種對象。官員並且重申年底以前發放約4,000萬劑疫苗的目標。 負責新冠疫苗計畫「神速行動」物流任務的珀納將軍（Gen. Gustave Perna）表示，美政府上周五已通知各州最初配送疫苗數量，配額以各州整體人口為計算標準。 美國新冠疫苗計畫負責人先前曾表示，若疫苗審核程序順利，美國人民約在12月中旬可開始接種。 (工商 ) #發放 #疫苗 #萬劑疫苗 #新冠疫苗 #各州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直接找藥廠買！台灣取得新冠疫苗1500萬劑 15:192020/11/25 生活 美國官員訪台取消 綠委：拜登上台後會有更多官員來訪 13:402020/11/25 政治 《國際金融》病毒見控制趨向 歐股收在近九個月高點 09:432020/11/25 財經 股價指數期貨贏家專欄－疫苗助攻 美股高檔震盪 04:102020/11/25 證券．權證 諾貝爾經濟學家克魯曼︰拜登榮景可期 但新政府切勿自滿 04:102020/11/25 產業特刊 高端新冠疫苗 接600萬劑大單 04:102020/11/25 財經要聞 《國際產業》不畏庫存意外暴增 油價持續大漲 12:332020/11/25 財經 拜登團隊開始政權交接 美官員一句話秒洩喜悅 09:482020/11/25 國際 運價暴漲 長榮、陽明、萬海樂透 04:102020/11/25 證券．權證 澳航開第一槍！搭機前須打新冠疫苗 網：想出國怕沒得打 09:072020/11/25 生活 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 華為反擊川普5G封殺 明年新4G手機大復仇 - 財經 去全聯僅花56元買吐司、火龍果 幸運兒喜獲發票千萬大獎 - 財經 葉倫來了！美股開盤漲逾300點 台積、聯電ADR卻大跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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