「台灣濱崎步」王彩樺24日過52歲生日，25日赴華視錄影《黃金年代》時，製作單位為她慶生，沈文程、許富凱還獻吻，讓她又驚又喜，她透露24日那天本來要拍戲，劇組貼心放假一天，因此和孫鵬、狄鶯、小禎、佩禎、大飛等好友約慶生唱歌，老公小孩也提前幫她慶祝，並送她後背包當做生日禮物。

今年她參與《刻在你心底的名字》、《同學麥娜絲》等賣座國片演出，雖沒入圍金馬，但她全程參與金馬獎，看到前輩陳淑芳雙料奪下金馬影后、女配，坐台下的她兩度感動大哭，連陳昊森和盧廣仲合唱橋段她也哭，笑說兩個都演過她兒子，自己也把他們當作自己兒子，陳昊森也傳訊息祝福「生日快樂媽～」，至於盧廣仲沒傳？她大笑「廣仲可能在忙演唱會啦」。

熱愛演戲的王彩樺，直說想向文英阿姨、淑芳阿姨學習，「我當然也想演到80幾歲，我是不會退休的」，也希望把充滿能量、最好的戲呈現給觀眾。此外可喜的是，她近期接到不少演出邀約，除了戲劇之外還有舞台劇，加上明年預計推出新專輯《保庇2》，對於新角色？她笑說「跟平常不同，很快會有新消息」，而她長期過敏，期許自己「要珍惜自己的身體，才能長長久久，拍戲是享受，有壓力但是要挑戰突破，不想讓人家一直覺得我是諧星，加倍努力讓大家知道彩樺姐也還是會演戲的」。

許富凱獻吻王彩樺。（華視提供）

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