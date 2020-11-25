中職聯盟自由球員規章不完善，讓現在有提FA資格的球員反而「不自由」，因為規章昨日大轉彎，改為任何球團只能與最多兩名選手締結契約，但如統一獅有3名選手提FA，母隊最多只能簽回2人，因此王鏡銘才史無前例撤回FA。這番操作讓球員工會相當錯愕，認為聯盟像在玩家家酒，稍早工會再發聲明，並向未來新任會長喊話，要求對等且互相尊重的合作。

球員工會在臉書聲明中指出，從2016年就舉辦「球員工會踹共-神秘的中華職棒規章說明會」，並整理出問題及建議，交給聯盟會長吳志揚，不過5年來卻都是「沒有回應」，中職停滯不前的規章制度讓聯盟無法前進也無法保障球員權益，而吳志揚的任期將在明年3月到期，新任人選預計明年初出爐，球員工會也藉機喊話。

球員工會聲明全文如下：

感謝各位球迷朋友對於昨晚聲明的關注，球員工會都收到了，大家對職棒動態、擴編選秀制度及勞權議題的關注與支持，讓義憤填膺原已化為無可奈何的我們感到非常欣慰。

球員工會曾在 2016 年舉辦史無前例的「球員工會踹共-神秘的中華職棒規章說明會」(詳見下方連結)，邀請專家學者與會共商中職規章細節，點出問題並提出建議。會後，所有球員再本著對勞動環境改善的期盼，親手將完整書面資料交到聯盟會長手中，並正式發文至各球團。努力到 2020 年的今天，也不曾缺席任何一項與球員權益相關的議題，即便我們最常得到的回應是「沒有回應」。

中職多年來停滯不前的規章制度問題，已造成中華職棒無法進步、無法保障球員權益，甚至成為冷卻新球隊投入意願的關鍵，都在充滿挑戰的 2020 年一一現形。但球員工會要向所有關心台灣棒球的朋友保證，我們沒有因為被推諉拖延的 5 年停止堅持。

對舊聯盟做到仁至義盡的我們，已在體育署的協助下完成首階段的各國規章翻譯工作，將在近日完整公開給關心職業運動產業發展的朋友作為第一手研究資料，也成為中職進步的養分，我們要讓真正用心投入的人，不再需要聽人片面解釋國外制度。此外，球員工會也將向新任聯盟會長提出完整的規章制度改革建言，尋求對等且互相尊重的合作，持續工會推動環境進步的任務。

以上說明，再次感謝球迷朋友的關心，祈禱 2020 儘快過去，台灣棒球的明天會更好。

#環境是我們的

#我不做準備誰做準備

#新會長什麼時候上任

#中職起飛改革必推

(中時 )