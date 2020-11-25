台中慈濟醫院外科部主任余政展說明病人治療前（手指位置）後腫瘤變化。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

肝癌病患蔡婦術前電腦斷層，可見肝臟巨大腫瘤、散在性小顆腫瘤及上方肺部轉移病灶。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

肝癌病患蔡婦術後電腦斷層，原本肝臟腫瘤已消散。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中64歲蔡姓婦人肝臟腫瘤長到15公分，且已多發性擴散到肺部才就醫。醫師分析病況「若不治療，存活期只有4到6個月。」婦人接受免疫療法合併標靶治療，癌指數從數萬降到個位數，最後接受手術切除病灶。醫師呼籲，即使是癌症晚期的病人，仍不可輕言放棄。

蔡婦長期腹痛一直以為是胃痛，去年1月摸到肚子的硬塊就醫。台中慈濟醫院一般外科主任余政展觸診覺得不對勁，透過超音波看到巨大肝腫瘤，安排緊急檢查，病人才知道是罹患C肝進而引發肝腫瘤，再由電腦斷層確認肝腫瘤已擴散到肺部，有多發性肺轉移與肺動脈栓塞。

余政展指出，病人胎兒蛋白高達4萬多（ng／mL），肝腫瘤位置與大小不適合動刀手術。蔡婦接受免疫療法搭配標靶藥物治療，首次療程結束，胎兒蛋白已降到1萬6千多，持續治療年餘，指數降到個位數，肺部腫瘤也幾乎看不見，但腹腔仍殘餘10公分腫塊。

「要解決這種痛苦，還是得用手術方式解決。」余政展決定切除病人左肝剩餘腫瘤，術後病理報告出來，切下的肝臟及腫瘤幾乎找不到癌細胞。

余政展表示，癌症病人一般透過影像學查測量腫瘤大小變化來評估治療效果，這位病人則是少見的在治療後有機會切除病灶，病理報告確認沒有活的癌細胞，代表免疫療法加標靶治療對蔡女士控制效果非常好，腫瘤完全消失。

「她真的很幸運！」余政展表示，以往經驗顯示，複雜、晚期的癌症病人存活期平均只有4到6個月，而免疫療法目前整體的反應率是1到2成，有時搭配好的標靶藥物可提高到3到4成，雖然免疫加標靶治療並不是對每一個病人都能奏效，能看到好結果令醫護團隊十分振奮。

蔡婦的案例顯示，即使病情嚴重，治療過程藥物搭配手術還是可行的方向。余政展說，目前健保暫時沒有給付，如果經濟條件許可，不要輕言放棄；幸運並不見得能發生在每個人身上，與其等待幸運降臨，不如定期就醫檢查，才能避免千金難買早知道的憾事發生。

(中時 )