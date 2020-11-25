彰化達德商工有學生在接種賽諾菲流感疫苗後，出現12人集體不適的狀況，目前尚有4人住院觀察中。中央流行疫情指揮中心表示，彰化的情況比較傾向校園暈針的表現，可能是環境、接種者的緊張情緒造成，目前衛生局已經通報，稍後也會申請預防接種受害救濟。

12名身體不適者當中，有2人出現頭暈頭痛，2人眼皮腫（疑似過敏） 2人發燒、1人想吐、4人手抖。經過治療，8人已回家休養，還有4人住院觀察中，包括1名發燒者，3名手抖者。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，流感疫苗是非活性疫苗，不會引起發燒的症狀，這一點或許是學生剛好生病，手抖的部分則比較可能是暈針的現象。

李秉穎表示，由於疫苗通常都是10人份為1個單位，因此學校都會集中接種，在國高中生這個年紀，特別容易有畏懼感，才會出現暈針的情形，常見症狀是手抖、噁心、臉色發白、呼吸急促等，休息一段時間就可以改善。

發言人莊人祥表示，針對此案，防疫醫師有到醫院探視，目前比較傾向校園暈針的表現，可能是環境、接種者的緊張情緒造成。暈針反應和疫苗比較無關，不會在身體上出現後遺症，彰化衛生局已通報不良事件，稍後會做預防接種受害救濟的申請。

若要避免集中接種引起的暈針反應，李秉穎建議，在疫苗接種同意書上說明暈針是怎麼一回事，經過解釋再接種疫苗。另外，在等待接種時，必須讓學生分心，學校此時可以進行衛教活動、團康活動等，不要一直讓學生想打針的事。

(中時 )