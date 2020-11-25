桶屍案主嫌徐德益在殘殺少女及土地掮客後，曾捐數萬元幫助老家里內中低收入戶，里長回贈「為善最樂」感謝狀。（民眾提供／王文吉台中傳真）

20201123中天新聞 男女桶屍案！ 黃男因土地糾紛遇害 少女疑遭滅口

犯下驚悚雙桶屍案的34歲主嫌徐德益，作風兇狠，而徐妻冷血程度更讓人震驚，原來，身為該犯罪集團「女魔頭」的徐妻，竟與桶屍被害少女是閨蜜，且兩人當年都是16歲，徐妻竟然拿榔頭將閨蜜頭部狠狠敲碎，兇狠程度令人難以置信。

以徐德益為主謀的犯罪集團，涉嫌殘殺年僅16歲蔡姓少女、54歲黃姓土地掮客，並將屍體裝桶灌強酸、封水泥，手段極為凶殘，檢警查出徐嫌連殺2人案情未曝光前，去年8月曾回老家發送數萬元濟助金，救助鄰里貧困家庭，意圖透過行善洗白染血雙手，鄰里聞訊震驚不已，「眼中的善人竟是殺人魔？」。

徐嫌夫妻到案對犯案情節避重就輕，警方昨（24日）借提蔡姓少女男友王閔政，及他案入監服刑的林宥廷兩名集團成員後發現，徐嫌疑想私吞300萬不法所得，竟惡意誣陷蔡姓少女偷竊，與妻子等人在蔡的新竹租屋處下重手殺害，藏屍3年還三度搬遷，避免屍臭味四溢露餡。

蔡姓少女被挖出時的慘狀令承辦檢警也不敢相信，更震驚的是，痛下殺手的包括徐妻，而徐妻竟還是蔡姓少女的閨蜜！據三立新聞報導，原來，蔡姓少女因已婚男友王閔政關係，經常與當時仍是男女朋友、尚未結婚的徐德益夫妻混在一起，因與徐妻年齡相仿，進而成為親密好友。

集團成員供稱，徐德益夫妻將少女灌醉後，由徐男持剪刀下手、徐妻再持鐵鎚多次重擊敲碎少女頭部、連頸部都被割斷。因手刃閨蜜時年僅16歲尚未成年，因此徐妻被裁定收容而非羈押。

(中時新聞網)