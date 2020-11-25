後來經台灣銀行確認表示，3倍券的鋼印位置有高低不符問題。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區知名美式賣場開幕當天，發生烏龍假券案，1名婦人持2張面額5佰元3倍券跟陳姓民眾換現金，事後陳男覺得婦人的三倍券疑似偽造，擔心自己遇到詐騙集團，於是向警方報警，後來經台灣銀行確認表示，3倍券的鋼印位置有高低不符問題，但不是偽券，陳男安心可使用。

警方表示，報案的陳姓男子是以現金1千元與老婦人交換2張5佰元3倍券，但回到公司後發現換來的3倍券與別人的3倍券長得不太一樣，擔心其他人受騙上當，於是報案請警方查明婦人是否在賣場故技重施。

經過警方詳細調查過程後，在不耽誤陳先生3倍券的使用，及避免如此情況發生，便將陳先生所換取之3倍券拿至台灣銀行確認，行員向龔員說每張3倍券的浮水印不一定都長得一樣，這3倍券「係金ㄟ」！

警方向報案人陳先生解釋後，陳先生頓時開朗，除讓警方白忙一場感到不好意思外，也對於誤會了老婦人感到抱歉。警方呼籲，民眾或商家收到有疑問的3倍券，可直接向銀行求證不法情事可報警處理。

(中時 )