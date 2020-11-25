11月22日在紐西蘭奧克蘭、南韓釜山、台南3大城市舉辦的「Pokémon GO City Spotlight」一日快閃活動，台南當日湧入逾10萬的玩家一起捕捉寶可夢，遊戲方24日於官網公布，由於台南參與人數最多，將可獲得「孵蛋公里數縮短為1／4」的全球獨家獎勵。

獎勵內容為從台灣時間2020年11月28日10時至29日18時止，在台南市的訓練家將可獲得「孵蛋公里數縮短為1／4」獎勵。台南市長黃偉哲說，本周末正好為台南城市音樂節、貴人散步音樂節，及森山市集、大新營嘉年華等活動，歡迎訓練家再訪台南領取獎勵。

觀旅局長郭貞慧也表示，接下來緊接著還有2020台南國際人權藝術節（11／1-12／12）、2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽（12／6）、在台南長勝營區首次舉辦的2020親新好時節（12／12-13）、2020台南聖誕燈節及跨年（2020／12／6-2021／1／6）、2021台南市耶誕跨年系列活動（12／5-12／31）等活動將陸續展開，邀請大家來台南旅遊。

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