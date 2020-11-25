蔡英文總統今出席民進黨中常會前，對於近日國內外情勢發表談話，其中有關進口美豬美牛政策，總統表示，她要向大家再強調一次，台灣是一個自由市場，美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用。

此外，她強調，上週台美雙方召開了「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署為期5年、可以再延長5年的MOU，就7項議題成立數個工作小組。這表示台美在經濟議題的合作深化，不會因為美國選舉結果而有所改變。

總統指出，上週中常會她就曾經說過，無論美國大選的結果如何，面對國際局勢的挑戰，執政團隊一定會「萬全準備、沉著應對」。

她說，相信過去四年多台美關係的進展，以及美國政府對台灣的支持，國人都有目共睹。從美國國會跨黨派通過了多項友台法案，到四年十次的軍售案，充實國防的戰略需求，強化國軍的不對稱戰力；乃至今年衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克等高階官員來台訪問，都在在證明了雙方夥伴關係，是「真朋友、真進展」。

她說，會進一步開放美牛、美豬，展現出政府有決心解決困難貿易問題，重建台灣的國際信任。這也得到美國從副總統、國務卿、許多經貿官員、跨黨派國會議員，乃至企業界的肯定，也讓台美BTA的推動，有前所未有的助力。

總統說，她知道國內有一些不同意見，但這是任何政黨執政，都必須面臨的問題。台灣要有更寬廣的國際經貿空間，是全民的共識，堅持民主，爭取更多的國際支持，我相信也是大多數國人都會選擇的一條路徑。要爭取國際支持，就必須要採取積極的態度，解決跟其他國家的貿易問題，這是歷任政府都不能夠迴避的課題。

她也要向各位保證，「我們一定會在確保國人健康的原則下，參考鄰近發展程度相當、飲食習慣接近的國家的作法」，在這段時間以來，有很多社會不同意見的表達，行政院也一定會參考各方意見做最嚴謹的處理。

她表示，美國總統當選人拜登剛宣布的幾項政府新人事任命，像是國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文，過去跟台灣政府都有面對面互動的經驗。這些都可證明，台美雙方的聯繫管道暢通，政府和兩大黨也有良好互動，台灣會持續爭取跨黨派的支持。

她說，共享民主自由的價值、維持區域的和平穩定、促進經濟繁榮與人民福祉，這些都是台美雙方長期的共同堅持。這些堅持，也不會因為美國選舉結果而有所改變。台美之間一定會在過去所累積的堅實基礎上，持續緊密互動。

總統說，面對國際的局勢，冷靜謹慎，抱持信心，也對台灣有信心，台灣有三個良好的基礎，第一、台灣現在的總體經濟體質良好；第二、台灣以民主機制創造的防疫成功，國際能見度和信用度都大幅提升，就是台灣競爭力的關鍵；第三、支持台灣已經是美國民意主流，也是美國跨黨派的共識，甚至成為國際社會的重要趨勢，「我們要以台灣的國家利益為最大考量，打開台灣經貿的活路，重建台灣的國際信任，爭取更多的國際支持，讓台灣走向國際」。

總統表示，最後，她要藉這個機會，再一次謝謝在各項艱困挑戰中，始終全力以赴，使命必達的蘇院長，還有他所領導的行政團隊，未來挑戰還很多，請大家為他們加油、打氣。

(中時 )