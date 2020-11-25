員警利用M-Police人臉辨識系統查詢，得知高姓老翁已9旬，住在西屯區。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名90歲老翁，行走至西屯區順平一街上，疑因不熟悉路況不慎滑倒，附近居民見狀立即報警請求協助，警察局第六分局員警前往關懷，在旁陪伴安撫，並沿路攙扶護送老翁返家，行經人車見暖心員警貼心助民，豎起大拇指按讚。

台中市警察局第六分局何安派出所警員郜偉涵、洪智翔，日前獲報於西屯區順平一街有名迷失老翁需警方協助。

員警到場時，見該名老翁臉色蒼白地呆坐在路旁休息，立即上前關懷，詢問老翁過程，發現老翁對住家地址與家屬聯繫方式語焉不詳，員警利用M-Police人臉辨識系統查詢，得知高姓老翁已9旬，住在西屯區。

因老翁行動不便、四肢無力需靠輔助器才能行走，員警與熱心民眾一同將老翁載送返家，並沿路攙扶其至住居所，家屬見老翁平安歸來，感謝暖心員警，將老翁安全護送返家。

警方呼籲民眾，家有一老，如有一寶，除平時多關心家裡長輩外，若有失智症狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心索取「愛的手鍊」佩掛在老人家身上，遇到走失情形時，能盡速助其返家團圓。

(中時 )