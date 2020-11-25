繼廣受好評的《幸福演繹廳》兒童廣播節目後，新竹市議員李妍慧再跨足到聲音平台上，主持Podcast「Pi講」節目，希望透過節目去交流、對話、發聲、倡議，即使性別、政治、同婚立場不同，都可以在此發聲。

李妍慧指出，新竹是許多外移人口的集中地，許多外縣市朋友因學業或就業來到此地，這個看似冷靜的科技城市，也因此有了多樣且熱情的文化面貌。

「Pi講」是新竹地區1個讓不同文化背景朋友們發聲的地方，在這裡的每個對談人，都是新竹當代文化的策展人，希望透過節目去交流、對話、發聲、倡議，即使性別、政治、同婚立場不同，都可以在此發聲，這就是「Pi講」的精神。

李妍慧說，「Pi講」的Pi，是因為錄音的地方是在32Pi青年基地。「講」則是希望可以把你想講的，或想說又不好說的分享出來，而其台語讀法，就是pai gong（拍共）「不好說」。

「好說好說」是我們很常聽到的詞，有時是用來謙虛地表達您太客氣了，有時是還可以的意思。當在「好說」前面加了「不」之後，瞬間就多了很多內心戲。

這些「不好說」背後的含義，有時是不想跟你說的超級隱晦客套版，有時是我的立場不適合說這些話，但你懂得。在多重身分間轉換的我們，有時是職場人，有時是父母，在校園、職場、家庭中，總有不好說的時候，她就是希望透過這個節目，來聊聊這些生活不好說，卻又很重要的事。

李妍慧指出，32Pi青年基地裡有著Open Studio的空間，可以讓青年朋友共同創造實驗性的聲音作品，透過這個平台與空間，創造與不同品牌、學校的合作機會，就像是1個Hub來串連、鏈接在地青創夥伴，共同創造地方的文化認同。

她主持的「Pi講」Podcast節目，已在Apple Podcast、Spotify Podcas、SoundOn上線，現場錄音影像同步在YouTube上線。

(中時 )