將發送超過16萬年的《戰車世界》加值帳號天數與幾百萬輛戰車回饋給玩家

2020年11月24日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》正式宣布，為表達玩家對遊戲多年來的支持與愛護，將頒發獎勵給玩家作為回饋，老玩家與新玩家通通都有獎！

每位玩家將依註冊《戰車世界》的年份（而非特定日期）獲得對應獎勵，年資越久，獲得的獎勵也將更多。凡是於11月26日完成註冊的玩家，都將能獲得《戰車世界》加值帳號天數、5倍勝場經驗值獎勵加成、其他好禮，以及一個特殊的節日驚喜。

另外，只要於11月26日登入遊戲時，玩家將自動獲得「戰有應得」獎勵，包括點券、銀幣、徽章、自訂要素、獨特花樣和風格，以及全新美國 VI 階加值輕型戰車Super Chaffee。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「這是我們對玩家的忠誠度表示感謝的一種方式，回饋給玩家這麼多年以來的支持。事實上，在1.6 億名玩家社群中，有 65％的玩家已跟隨了遊戲至少 5 年以上。我們很高興也心存感激有這麼多玩家加入《戰車世界》的行列，感謝玩家此時此刻能與我們同行。未來我們也將持續透過不同的方式回饋給玩家，以表達我們對玩家的感謝。」

此次活動預計將釋出幾百萬輛戰車作為獎勵，另外，所贈送出的《戰車世界》加值帳號總額將同等於168,539年！

2020「戰有應得」獎勵影片

(科技)