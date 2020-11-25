全球主要航空機構周二指出，今明兩年全球航空公司將虧損總計1570億美元，該機構並在反映二波疫情流行和全球主要市場封鎖下，下調產業展望。

國際航空運輸協會(IATA)在六月時預測這兩年將虧損1000億美元，目前最新預測今年為1185億美元的赤字，明年在387億美元。

近周儘管有疫苗開發的樂觀消息，但疫苗全球的佈署仍要持續到明年全年，航空產業慘澹前景預測也突顯了挑戰仍存在。

IATA主管告知路透，疫苗對經濟和航空運輸的正面影響，在明年中期以前不會大規模產生。

今年旅客數量預計下跌到18億人次，遠低於2019年的45億人次，IATA預估明年將在28億人次。旅客的營收在今年將下滑69%，來到1910億美元；這些為航空業自二戰以來所經歷最大衝擊的兩年。

IATA對明年的預測也包含了在新冠檢測和疫苗佈署下，明年中旬部分國境的重新開放。

航空貨運為該產業少數亮點之一，IATA表示，儘管運量跌11.6%來到5420萬噸，但今年全球航空貨運營收將增加15%，為1177億美元。

(時報資訊)