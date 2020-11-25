天風證券知名蘋果分析師郭明錤周二出具報告指出，蘋果的主要產品線，包括高階機型iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的需求都意外強勁。

根據最新調查，iPhone 12系列、新款iPad Air、智慧錶Apple Watch Series 6與SE，以及採用M1處理器的MacBook機型，在進入年終旺季之際，需求都優於預期。

郭明錤在報告中指出，iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 Pro儘管價格較為昂貴，但需求意外強勁，兩款高階款旗艦機的需求甚至超出標準型iPhone 12與iPhone 12 mini。iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 Pro的定價分別自1,099美元與999美元起跳。

iPhone 12與iPhone 12 mini的需求雖不如原先預期那麼高，但郭明錤表示，iPhone 12系列手機整體銷量仍將強勁，需求也將持續成長，蘋果可望迎來暢旺的年終節日購物季。

兩款智慧錶Apple Watch SE與Apple Watch Series 6的需求亦佳，且料將一直延續到明年。郭明錤表示，創新的建康管理功能與改善的設計，是需求持續升高的原因。

9月推出的iPad Air亦迎來龐大的需求，且明年上半年需求仍然看好。郭明錤表示，明年iPad銷售仍將繼續成長，因為蘋果料將推出一款採用mini LED螢幕與支援5G網路的新機型。

他亦看好新推出、採用M1晶片的MacBook電腦需求將比預期更為強勁，報告中指出：「我們對於採用Apple Silicon M1的新MacBook，以及另一款料將於2021年下半年推出的新設計抱持正面的看法」。

不過，AirPods出貨下滑，郭明錤預測2021年上半年AirPods出貨將持平或減少5～10%，不如市場預期的年增20%。供應鏈優先支援iPhone 12機型，而非AirPods，據說是此款無線耳機明年上半年出貨將落後預期的主要原因。此外，蘋果料將在明年第二季推出AirPods 3。

(時報資訊)