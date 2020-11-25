陽明山仰德大道2017年7月發生4死8傷車禍意外，信詠工程行混擬土泵浦車失控撞毀多輛汽機車，泵浦車駕駛當場死亡，檢察官依過失致死罪，起訴提供車輛的陳美蘭、維修工人盧志宏。士林地院25日開庭，陳姓傷者的妹妹當庭控訴，陳美蘭的弟弟事發後帶小弟到醫院嗆聲，說自己與黑、白2道都很好，她哥哥除了面對傷勢外，還擔心家人安危。

傷者妹妹表示，胞兄因車禍雙腿開放性骨折，躺在醫院病床上，主動打電話給陳美蘭，但她完全不予理會，經過1、2個月，陳美蘭的弟弟陳文忠帶著2、3個小弟到醫院，告訴他們與黑、白2道都很好，大不了公司倒閉，絕不可能接受他們提出的賠償金額。

陳的妹妹表示，陳文忠嗆聲他們家裡還有土地，未來可以靠爸爸養，兄長除了養傷外，還擔心家人的安危，承受巨大心理壓力。

據了解，陳文忠曾因槍擊案入監服刑，假釋出獄期間，幫姊姊處理車禍糾紛，爆出帶小弟恐嚇家屬，直至2018年2月23日，陳文忠在淡水因土方利益，遭黑幫北海會等多人當街狙殺，身中多槍死亡，槍手至今仍通緝在案。陳美蘭辯護人說「陳美蘭胞弟因刑事案件死亡，無法證明傷者所說的真實性，請法官不要採信」。

另外，死者翁竟期的母親沈滿今因身體不舒服沒有到庭，但遞狀表示依新制訴訟參與，希望當庭陳述意見，審判長諭知告訴代理人轉達下次開庭讓沈滿對證據表示意見，明年2月24日、3月3日、3月17日續行審理程序。

(中時 )