恐怖！北市議員應曉薇25日指出，光華商場內設有「5大7小」的變電箱，明明是有閘門關起來的禁區，卻布滿上百支菸蒂，儼然變成大型菸灰缸，權責單位台電不顧及隨時有菸蒂悶燒的可能，恐引起大爆炸，後果將不堪設想。台電回應，立即派員到場清理，呼籲民眾保持公德心。

應曉薇表示，變電箱維護禁區只有台電能管理，光華商場也已盡力勸導勿亂丟煙蒂，且早就看到變電箱擺放在危險的位置，所以2年前就希望變電箱能地下化，解決根本問題。

「台電打造北市最大天然隨爆菸灰缸！」應曉薇痛批，台電未顧及變電箱有隨時因「煙蒂悶燒」而引起大爆炸的危險，不但沒主動幫忙，還百般刁難光華商場要自己找設計師規畫好，再交給台電審核。

應曉薇會勘後，認定台電失責，已請市場處盡快協助，同時要求市府徹底檢討台電，台電不要只租市府的地卻不管理，上從天空纜線，下至變電箱，都製造北市的危險與髒亂。

台灣電力公司公眾服務處副處長陳俊吉答覆，將立即派員到場清理，平常也會定期安全性巡視，但受限人力，無法隨時打掃清理，呼籲民眾保持公德心，共同維護環境。

關於變電箱地下化，陳俊吉說，台電考量放置的位置常惹里鄰議論，因此才請商場提供意見，並非刁難，未來可透過協調會，與議員、里長及商場共同研議出合適的地點，台電在技術上皆會配合。

(中時 )