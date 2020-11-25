潘慧如激戰田舞陽影片有5.6億人次點擊。（三立提供）

Vidol近來成為全台灣首屈一指的YouTube頻道，擁有337萬訂閱數，其中一支由潘慧如和田舞陽演出的《姊的時代火辣莉莎姊與混血男模》精華受到全球網友關注喜愛，點擊次數只能用驚人來形容，在YouTube創下5.6億觀看次數，甚至拿下「華語地區觀看次數最多的YouTube」！

潘慧如曾在《姊的時代》飾演風情萬種女強人，並且大膽挑戰最大尺度情慾戲，這支影片近來創下5.6億觀看次數，近來引起不少網友討論，並大讚潘慧如保養有佳，她日前接受Vidol節目《娛樂我最威》專訪，「其實當時我經紀人告訴我跟舞陽那支5點多億，我當下只有『喔』一聲，沒有去思考，今天跟我說，3支加總快7億，我覺得太厲害，全台灣也才2300萬人耶！滿厲害的！」

潘慧如之前演出《姊的時代》演技被肯定。（三立提供）

她還原當時拍攝情況，大笑，「我跟他說沒有什麼，我說你可以碰可以摸不可以捏，我覺得一捏會覺得恐怖，他就說好好好知道。我那時候拍的時候背部全裸我前面做很多防護，我還跟他說不好意思讓你覺得很不美耶」，直呼應該讓田舞陽倒胃口了吧。

近來潘慧如在電影《同學麥娜絲》中，詮釋納豆幻想對象，兩人有一場激烈床戲，對潘慧如來說是從影最大尺度，她一度想要拒演，「我告訴我經紀人，我不是排斥那場戲，這樣的東西我都不能放鬆去呈現，大家就會覺得我不像。我跟納豆那場戲其實沒有裸露，但是他很難的是電影很真實，你的聲音你的感受，我覺得很赤裸我覺得比裸露還難」。拍攝當下，她告訴納豆直接把她幻想成他女友直接來吧！該怎樣就怎樣，讓納豆也相當緊張。

潘慧如受訪。（三立提供）

今年43歲的潘慧如，感情空窗多時，也讓大家好奇她的近況，她坦言，「我現在真的沒有想結婚，以前可能有，但現在不覺得這很重要，現在覺得很開心，身邊有幾個好朋友大家互相陪伴，我不敢想像，我有另外一半，我要結婚、要有小孩，人生變成怎樣？」她透露，自己日前因為拍戲關係，和生殖醫學中心醫生有接觸，「當時我想說我也沒有另外一半凍幹嘛？」但是在婦產科醫師的建議下，她已經做了凍卵，做完之後讓她體會到為人母和求子辛苦，但也忍不住自問：「我什麼時候會用？」

她坦言今年下半年都處於休息狀況，除了多觸角學習，包括上演戲課、烘焙、潛水等，也讓自己找回喜歡演戲的初衷。

(中時 )