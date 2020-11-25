台灣藺草學會獲水保局補助利用廢建材重建新的社區工藝生活館，25日舉辦揭牌啟用儀式。（巫靜婷攝）

台灣藺草學會甫獲行政院國家永續發展獎入選之肯定，為了讓民眾更親近苑裡藺草文化，25日啟用山腳社區農村工藝生活館，該館前身為水保局參加活動的展館，活動結束後原本要拆除回收，學會積極爭取廢建材利用，舊展館重建加固後，做為學會展售藺草工藝品的據點，不再寄人籬下。

台灣藺草學會專案管理經理蕭博駿指出，山腳社區農村工藝生活館，前身為台中新社花海水保局的展館，由苗栗縣頭份市流東社區以編竹夾泥牆傳統工法建置，2周活動結束後，水保局原想拆除回收，但學會前理事長葉文輝積極爭取建材，想讓藺草學會有自己的展覽場館。

展館舊建材從新社山上拆解後搬運到苑裡鎮山腳里，由水保局補助經費，重建為農村工藝生活館，2017年坐落山腳後因兩側護龍尚未完工，遲遲無法啟用，過渡期學會一直以山腳國小日式宿舍群做為展場，但今年受到疫情影響，學校希望管制遊客進入，展覽因此移地舉辦，也終於正式啟用該場館。

學會表示，上班時間歡迎民眾參觀，可安排工藝師及DIY活動。水保局與國立台灣工藝研究發展中心，25日在舉辦農村社區工藝成果發表大會，邀集全台56個社區工藝團體展現豐碩成果，同步啟用山腳社區農村工藝生活館，水保局副局長林長立、台灣藺草學會理事長黃增楨、苑裡鎮長劉秋東等人出席揭牌。

山腳社區工藝生活館25日舉辦揭牌啟用儀式，山腳國小附設幼兒園孩童帶來精彩表演。（巫靜婷攝）

山腳社區工藝生活館25日舉辦揭牌啟用儀式，山腳國小附設幼兒園孩童帶來精彩表演。（巫靜婷攝）

山腳社區工藝生活館25日舉辦揭牌啟用儀式，裡面除了設有視聽區，也提供藺草工藝師展售精緻的藺草編織作品。（巫靜婷攝）

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