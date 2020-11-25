台中市議員施志昌（中）邀集警察局與環保局到場查看，要求儘速追查元凶並嚴懲。（王文吉攝）

台中市大安龜殼生態園區旁風力發電機遭不肖份子傾倒廢棄物。市議員施志昌25日接獲陳情，隨即邀集相關單位現勘，並要求警察局與環保局儘速追查不肖份子給予嚴逞，另通知國有財產署與風力發電承租土地的中威公司儘速清運，還給居民與自行車友乾淨的環境。

施志昌表示，今天一早接獲民眾陳情，大安龜殼生態園區遭不肖份子偷倒廢棄物，隨即通知當地警方與環保局至現場查看。該處偏僻空曠，周遭居民較少，偶爾會有騎自行車的遊客行經，讓不肖份子抱持僥倖心態偷倒廢棄物。

施志昌要求相關單位必須儘速追查元凶，並通知國有財產署與風力發電承租土地的中威公司儘速清運，還給周遭居民與自行車遊客乾淨的環境。此外，也希望可以於周遭增設監視器，防止又有不肖份子偷倒廢棄物。

環保局稽查大隊表示，從現場廢棄物內容來看，應該是營建廢棄物，遭偷倒的量約3台大貨車。依據附近居民所述，偷倒時間點可能落在11月23日至24日晚間，將請警局與附近居民、廠家提供監視器畫面追查，提供給檢調偵辦。

(中時 )