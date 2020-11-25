道瓊工業指數周二(24日)寫下盤中、收盤歷史新高，雙雙衝破3萬點大關，華爾街分析師看法分歧，但綜合各家看法可歸納出12大潛在風險，包括新冠病毒變異，使已開發出疫苗失去效用。

多家投資銀行都指出美股投資者過於忽視潛在風險，目前滿到爆棚的信心也是種危險信號，不少報告也都提到2017年市場的空前樂觀，在隔年帶來約20%回跌修正，或去年漲勢在今年3月變成突如其來、3度觸發熔斷的股災。

Grantham資產管理聯合創辦人葛蘭森(Jeremy Grantham)幾個月前就表達對泡沫破裂憂慮，如今他也沒覺得不斷上漲的盤面在駁回自己看法。他說：「長期投資者的情緒可能跟現在進場的人完全相反。美股漲越猛、持續牛市越久，他們就更可能確信自己正處於泡沫中。」

Valley Forge資本管理合夥人坎泰薩里亞(Dev Kantesaria)則是另一派，認為不需要考慮太多風險。他說：「過去10年很多投資人真正學到的一課，是放空頭腦，不要試圖領先市場走勢，而是利用弱勢行情，相對低點就可以買進。」

他表示，自己原本都會在資產中保持1/5現金，但現在現今幾乎歸零，並舉電動車龍頭特斯拉(Tesla)、成功疫苗廠之一莫德納(Moderna)為例說明「逢低買進」策略奏效。特斯拉今年股價已上漲超過6倍，莫德納則是5倍有餘。

綜合各家投銀或資產管理公司看法，可歸納出美股接下來風險，表列如下：

1.病毒變異，使疫苗無效；

2.交付疫苗時遇到意外的製造、分銷、儲存問題

3.由於未能及時有效接種疫苗，疫情在歐美加劇

4.隨著疫情蔓延，各地重啟封鎖措施，學校關閉，在家工作、宵禁情況都增加

5.直到明年第2季，全球經濟增長仍無法加速

6.購屋者承受之前高房價時的借款壓力，但債務償還能力因疫情或經濟因素下降，造成潛在系統性風險

7.消費者、企業信心下降

8.債券利差擴大

9.美國朝野惡鬥政治僵局導致新紓困法案難產

10.投資者發現貨幣寬鬆無法再創造經濟增長

11.通貨緊縮由於意外的經濟疲軟而加速

12.發現大量企業詐欺行為，更加削弱投資者信心

(中時新聞網)