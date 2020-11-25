交通部觀光局將於2021年2月8日至13日推出「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，鼓勵55歲以上民眾前往北部區域縣市旅遊，每晚享1500元優惠，每組身分證字號可使用4次，等同最高折抵6000元。

觀光局指出，今年7月1日至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」剛結束，最熱烈的縣市前5名依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、高雄市，整體安心旅遊反應熱烈，但仍有部分區域仍未見復甦。

觀光局表示，觀察北、中、南、東及離島區域，今年第3季觀光旅館住用率，與去年同期衰退逾3成的只有北部區域，包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等6個縣市，因此孝親專案只限於北部縣市旅館。此外，本案尚有協助春節疏運的目標，民眾須由北部區域以外的縣市，搭乘高鐵、台鐵或國道客運前往，才可使用專案補助。

可使用住宿優惠對象為年滿55歲以上本國國民，符合資格的民眾可向參與本活動的旅行業（含國內訂房平台）購買「春節疏運孝親專案」套裝產品（大眾運輸來回票＋住宿），每房每晚最高可折抵1500元，每位符合資格民眾的身分證字號可使用4個晚上，最高折抵6000元。

觀光局說，本活動預計於12月1日起開始受理旅行業報名，並搭配高鐵、台鐵、國道客運等運輸單位開始販售交通票券期程，於12月8日起由旅行業包裝後陸續推出「春節疏運孝親專案」套裝產品。後續觀光局將建置「台灣旅宿網孝親專案活動專區」，公告參加活動之旅行業名單、詳細活動細節及QA供民眾及業者查詢。

(中時 )