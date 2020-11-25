國內面臨56年來最嚴峻乾旱，在今(25)日中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌後，農委會召開記者會正式宣布，本次嘉南停灌區面積合計1萬9385公頃，目前已規劃兩個停灌休耕樣態，分別每公頃補償9.3萬及8.2萬。

今年10月底前無颱風侵台，是自1964年以來首次發生，且6-10月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2-6成，水情相當嚴峻，目前依時序南部地區已進入枯水期，未來降雨情勢不甚樂觀。

根據評估，目前曾文、烏山頭水庫蓄水量無法滿足嘉南地區明年第1期作，為使農民損失減到最小，農委會正式宣布，嘉南地區曾文、烏山頭水庫灌區1萬9385公頃農田將實施停灌補償措施。

本次停灌補償對象為公告停灌範圍內之實際耕作者及受影響之相關產業業者，目前已規劃兩個停灌休耕樣態，第一樣態為停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；第二樣態是不種稻僅翻耕，或種植非農糧署獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元，農民可二擇一辦理。

農委會說明，停灌區內農民可於受理期間(12月1日起至12月20日，假日無休)，攜帶並填寫︰1、身分證或戶口名簿，2、印章或簽名，3、農會或金融機構存摺影本，4、切結書等相關文件至各管理處工作站申辦；各管理處亦會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。

農委會進一步說明，針對此次受停灌影響之相關產業，包括育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，該會已提供相關輔導配套措施，另如有其他受停灌影響之相關產業，如糧食倉儲、碾米、運輸等業者，依其實際損害程度，給予適當補償；另外，倘農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。

(中時新聞網)