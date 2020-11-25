蔡英文總統今出席中常會前對於近日國內外情勢發表談話及接受訪問，被問到美國最近美國環保署署長惠勒取消訪台等事，總統表示，美國無法成行尊重感到可惜，台美議題合作交流推動雙方持續努力。

此外，被問到美國海軍印太情報總指揮官史達曼來台一事，相關單位都保密到家；總統表示，印太部分，行程沒公開，基於台美互信不便透漏，不評論任何內容。

(中時 )