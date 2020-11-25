美環保署長不來了 總統：可惜 15:042020/11/25 中時 曾薏蘋 、 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。（圖／總統府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今出席中常會前對於近日國內外情勢發表談話及接受訪問，被問到美國最近美國環保署署長惠勒取消訪台等事，總統表示，美國無法成行尊重感到可惜，台美議題合作交流推動雙方持續努力。 此外，被問到美國海軍印太情報總指揮官史達曼來台一事，相關單位都保密到家；總統表示，印太部分，行程沒公開，基於台美互信不便透漏，不評論任何內容。 (中時 ) #總統 #美國 #台美 #署長 #情報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開放美豬美牛 總統：不是要求國人一定要食用 14:372020/11/25 政治 蔡英文拒絕辯論萊豬 李彥秀：缺乏總統的高度 15:422020/11/25 政治 美國商務部長熱門人選… 台裔楊安澤 呼聲高 04:102020/11/25 產業特刊 社論／面對川普大船離港事實 04:102020/11/25 時論廣場 美次卿：台灣為5G淨網好夥伴 經濟合作將持續 11:132020/11/25 國際 美國政權轉移 陳其邁：不影響台美關係 14:182020/11/25 政治 美國環保署長取消訪問台灣行程 外交部惋惜 08:292020/11/25 政治 美少將離台 外交部重申四不 04:102020/11/25 政治要聞 美環保署長惠勒取消來訪行程 前大使：川普台灣牌玩得差不多了 15:492020/11/25 政治 花700萬包機遭批浪費公帑 美環保署長12月訪台取消 06:002020/11/25 政治 政治熱門新聞 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 陳其邁深夜發長文 貼這張鞠躬照 - 政治 川普留2大罪名 沈富雄斷言只剩一條路 - 政治 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 秋鬥見盛況 游盈隆：蔡英文繼續惹民怨 2024韓國瑜將再起 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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