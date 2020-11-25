結婚無子的陳小姐才因乳癌手術做放射線治療，卻擔心放射線治療會影響日後懷孕生子無法哺餵母乳，影響小孩，成大醫院放射線腫瘤部醫師郭瑾表示，國外研究有2成5到3成3仍可成功授乳。

33歲陳小姐為小學老師，半年前檢查左胸有硬塊，確診早期乳癌動手術切除，術後做電療，即放射線治療，已婚的陳小姐還未生育，擔心放射線治療會影響日後生子的哺乳功能。

不少病患與陳小姐有同樣的疑慮，郭瑾說明，放射線治療在儀器停止後，身體內即無殘留放射線物質，不必擔心輻射外洩影響家人，也無須隔離。

她提出國外研究結果，說明有1／4至1／3接受過放射治療的病患，仍可成功授乳，緊抱哺餵的機會大，不用擔心放射線的問題。

網路上傳聞癌症病人不能吃太營養，否則等於供養腫瘤養份，郭瑾表示，癌細胞雖會剝奪體內養分，但病人不補充營養，正常細胞會比癌細胞先死，因此吃營養可以強化正常細胞，增強免疫力，臨床上經驗，重視營養補充的患者，治療過程比較順暢。

郭瑾醫師表示，乳癌放射線治療最常見的是皮膚副作用，照射區域會出現如曬傷的局部發紅反應，皮膚皺褶處可能出現局部脫皮等急性皮膚副作用，在藥膏塗抹治療結束後2週會逐漸改善。長期副作用是放射線照射過的皮膚較不流汗，患者因此會感受到照射過的乳房溫度比對側高。

(中時 )