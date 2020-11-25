大陸近期發生多起冷凍食品包裝檢出新冠病毒的事件，衛福部食藥署為此進行邊境檢驗，11月6日至20日間，抽檢了4個高風險國家、曾被報導檢出病毒的11批、44件產品，包含豬肉、牛肉及鮭魚，每個產品的內、外包裝各採2次，新冠病毒檢驗結果均為陰性。

食藥署長吳秀梅表示，世界衛生組織(WHO)及聯合國糧食及農業組織(FAO)等國際組織皆說明，目前尚無證據顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，且無透過食品或其外包裝感染新冠肺炎實例。

吳秀梅表示，有鑑於大陸近期的報導，食藥署於11月6日到20日在邊境進行採樣，採樣的產品為被報導檢出病毒的產品，包含豬肉、牛肉及鮭魚，來自疫情盛行率高的美國、西班牙、英國及智利，共計11批、44個樣品。

衛生單位首先就內、外包裝進行採樣，再以酒精進行消毒，並進行二度採樣，等於內、外包裝各採2次，每個產品採4次。檢測結果顯示，這些產品的新冠病毒核酸檢驗結果皆為陰性。

本次研究結果顯示，新冠肺炎病毒經由進口冷凍食品傳入國內之可能性低。食藥署表示，政府將持續監控國際訊息，嚴格把關進口產品之衛生安全，維護國人健康。

(中時 )