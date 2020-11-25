聲寶正加速活化土地資產腳步，位於桃園龜山的林口總部已向桃園市政府申請山坡地解編，未來規劃為產業園區，斥資12億元在台南購地建新廠10月已取得使用執照，空調、洗衣機等產線預計明年第一季陸續搬遷至台南廠。土城廠將開發為首創橘色園區，預計明年興建。

聲寶集團總裁兼聲寶董事長陳盛沺表示，聲寶已斥資12億元，在台南購地及興建新廠占地7,900坪，總樓地板面積14,000坪，未來再興建倉庫3千坪，10月底已取得使用執照，明年第一季林口廠陸續將空調、洗衣機、空氣清淨機及除濕機等大小家電產線陸續從林口廠搬遷至台南廠，台南場占總產能六、七成，未來冰箱產線也會搬遷至台南廠。

陳盛沺指出，聲寶土城廠完成土地變更將開發案將興建為橘色園區，鎖定住戶60歲以上銀髮族，總建坪1.5萬坪，預計建3大棟住宅大樓，總計有400戶，大坪數每戶30～50坪，小坪數10～15坪。原本規劃2棟住宅大樓賣斷，目前將變更為賣使用權15年，1棟仍維持出租給銀髮族，爭取韓日等銀髮族來台定居，正與日本經營銀髮住宅業者洽談合作，與保險公司及銀行攜手合作，打造為首創橘色園區，預計2021年興建，2023年完工。

陳盛沺指出，聲寶預計斥資3億多元，明年在林口廠對面占地1,600坪，興建3、4千坪的企業總部，關係企業會集中管理，一樓約千坪作為莞固餐廳的中央廚房，企業總部預計2022年完工啟用。

陳盛沺指稱，聲寶龜山總部占地3.7萬多坪，正向桃園市政府申請山坡地解編，目前進入最後階段，完成解編後，向內政部提出都市計畫用地變更，最快三年內完成地目變更為工業用地，規劃為產業園區，以五大創新產業為主，興建八至十棟大樓，六成作為企業總部或研發中心，二成容積率可作餐廳、住宅、銀行及飯店，一、二樓可做為購物中心等商業用途，容積率210％，還可以申請容積獎勵，最高達300％，建坪可達15萬～20萬坪。

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