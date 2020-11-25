聲寶25日移師台南舉辦2021年新產品發表會，推出電視、洗衣機、空調、冰箱等大家電，以及廚房家電、空氣清淨機及除濕機等全系列小家電產品，瞄準寵物市場大有可為，推出微型空調，預計明年元月搶市，試探水溫，預估第一波銷售至少3,000台，年銷售目標1萬台。聲寶代理日本Kaltech採用光觸媒的空氣清淨機預計12月開賣，今日正式曝光。

聲寶集團總裁兼聲寶董事長陳盛沺表示，今年天氣炎熱，不能出國等因素，台灣整體家電市場年成長一成，聲寶前十月合併營收年成長12％，今年外銷衰退，內銷年增幅超過15％，全年整體業績年成長12％。聲寶今年空調及洗衣機市占率各提升5％，洗衣機市占率從目前15％提高至20％，空調市占率由目前7％～8％提升至12％～13％。

聲寶總經理許經朝表示，聲寶今年第四季推出全系列新產品上市帶動業績增長，第四季銷售業績年成長一成多，營收年成長一成，是近五年以來最好的第四季，九成洗衣機及冰箱產品都是MIT。

陳盛沺指出，聲寶明年營業以本業為主，東源物流年營業額約8、9億元，去年EPS為2元、今、明年EPS上看2.5元，預計2～3年內申請上市或上櫃，預計明年提出申請，聲寶持有東源物流股權七成。

聲寶積極布局餐飲事業，陳盛沺指出，聲寶餐飲事業採鄉村包圍城市策略，租金、人才及食材視作餐飲三大要素，定位是每位客單價在千元的平價日式和食料理，12月要在新店大坪林捷運站附近開第二家店，每季增加莞固餐廳一家新店，未來會在桃園、新竹、板橋及新莊建立中央廚房，疫情改變飲食業，不一定要用餐廳，可以加強外送，未來也要做養老事業，也需要提供餐飲。剛開始速度較慢，有了中央廚房，未來會開放加盟，預估3、4年內展店至20家店，年營業額達十億元。

聲寶7月以18億元將桃園龜山頂湖路6,258餘坪土地及廠房賣給根億建設，第三季認列處分資產利益12.3億元，對EPS貢獻3.3元，造就第三季EPS達3.78元，前十月累積合併營收65.26億元，年成長8.07％。

法人預估，聲寶今年合併營收年成長一成，EPS上看4.8元。

(工商 )