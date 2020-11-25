以高科技新創思維，致力於升級台灣物流基礎建設的永聯物流公司董事總經理張建泰25日指出，公司剛過去的雙十一電商專倉貨件增近四倍，區內原有70台機器人，7月開始增加到108台，消化訂單時間從傳統的5-7天縮短為兩天，訂單完成精準度高達99％;瑞芳園區內的冷鏈園區明年第三季即將啟用，目前包括全家超商決定進駐廠商已經達95％。

張建泰指出，國內倉儲多數是傳統鐵皮屋，永聯物流開發以「人」為起點，設計和建置基礎建設，秉持其品牌理念「ChangeFor Better」─為更好而改變，不受限於傳統倉儲與物流產業的框架，從全新角度發掘市場需求及趨勢，進而了解產業痛點，提供多元客製化解決方案，打造新世代物流產業生態圈。

永聯物流開發旗下品牌「物流共和國」自2014年創立後，以符合國際物流水平的高規格與自動化設備，根據客戶不同需求提供客製化完善物流方案，其中以「資源共享」結合「規模經濟」概念而打造的產業專倉，更是符合新世代物流產業的最佳範例，無論是紅酒專倉、電商專倉等，皆吸引眾多品牌進駐。

目前永聯物流開發全台共有5座物流園區，管理超過50萬平方米的倉庫，且有超過15萬平方米的倉庫仍在建置，規模持續成長。另公司在馬來西亞已經購置5萬坪土地，預計2023年第一座倉會啟用，在越南、印尼、菲律賓等地也尋求投資標的中。

永聯物流開發的物流共和國電商專倉（EC Hub）每件包裹從揀貨、理貨、包裝，僅需3分鐘。今年電商雙11大檔業界平均訂單量成長30%，ECHub訂單成長量更較去年同期成長3-4倍，創下新高。

過往雙11大檔，各大電商平台消化訂單量的時間約為5-7天，雙11期間也會特地於網站標示出貨時間調整，然而ECHub不因突如其來的龐大訂單量而降低出貨效率，在訂單成長3-4倍的狀況下，ECHub僅花48小時消化，訂單完成精準度仍高達99%，以超越業界水準的處理效率完成全部訂單。

永聯物流開發不僅能為品牌商、製造商、零售商及第三方物流商提供現代化物流設施，也能為各產業客戶提供客製化倉儲解決方案，為客戶解決痛點、支援未來發展規劃，成為客戶強大的夥伴。永聯物流開發與法國迪卡儂合作於台灣建置倉儲物流，並達成三大主要目標，包含彈性擴展、協助規劃物流及提升效率、配合品牌在台展店規劃。

永聯與迪卡儂以每半年階段性目標檢視的方式，不斷優化、找到最適合的倉儲物流方案，從2016年合作至今，協助迪卡儂建立統倉、彈性拓展倉儲空間、減少30%物流營運人力，將台灣的迪卡儂倉庫打造為物流教育訓練基地。

近年來，台灣冷鏈產業及相關服務需求持續成長，因應今年疫情影響，未來冷鏈到宅的消費需求亦將穩定上升。此外，永聯觀察到台灣冷鏈相關產業面臨的三大問題「斷鏈風險高」、「投資成本高」、「缺工」。

當冷鏈物流運送過程中，暫存、加工等節點越多，斷鏈風險也越高。投資成本高：許多中小企業較難投資高成本設備，或早期的設備面臨老化狀況，導致冷鏈需求增加，卻苦無完善設備可提供相對應物流服務。

倉儲物流的繁重工作，加上低溫的工作環境，導致產業面臨嚴重缺工問題。洞悉市場需求，永聯物流開發的全台最大智慧冷鏈物流園區，致力打造新一代冷鏈物流服務，解決產業痛點、完善冷鏈物流生態圈。透過三大優勢「縮短供應鏈」、「地理位置」、「自動化設備」，以智慧化方式管理、大幅提升效率。預計未來會有更多客戶將統倉設置在該園區，進而吸引更多加工服務業者進駐。藉由縮短供應鏈打造產業聚落，優化冷鏈供應鏈，目前全家、雲林物流中心及老協珍已進駐。

(工商 )