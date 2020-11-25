美豬進口前到底要不要先查廠？衛福部長陳時中今天強調，赴美查廠不是在法定必要程序，之所以向美方提出查廠需求，是為確保國人安心，不過目前美方仍以疫情為由婉拒，這部分我方可以諒解。

陳時中表示，就美豬進口這件事，赴美查廠並非法定必要程序，但在開放的前提上，為確保國人安心，因此我國向美方積極提出有查廠必要，不過美國近期以疫情為由，把所有查廠行程都喊停，這部分我方可以諒解。

不過陳時中也強調，我方對所有食品的進口，相關的安全衛生如何達要求，都有所堅持。

(中時 )