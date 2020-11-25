美方以疫情中斷美豬查廠行程 陳時中：可以諒解 14:422020/11/25 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美方以疫情中斷美豬查廠行程，陳時中表示「可以諒解」。（資料照片／羅亦晽花蓮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美豬進口前到底要不要先查廠？衛福部長陳時中今天強調，赴美查廠不是在法定必要程序，之所以向美方提出查廠需求，是為確保國人安心，不過目前美方仍以疫情為由婉拒，這部分我方可以諒解。 陳時中表示，就美豬進口這件事，赴美查廠並非法定必要程序，但在開放的前提上，為確保國人安心，因此我國向美方積極提出有查廠必要，不過美國近期以疫情為由，把所有查廠行程都喊停，這部分我方可以諒解。 不過陳時中也強調，我方對所有食品的進口，相關的安全衛生如何達要求，都有所堅持。 (中時 ) #查廠 #陳時中 #諒解 #美豬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1124發文 陳其邁：提醒自己落選 12:382020/11/25 政治 逾7成雇主未查外國人證件 勞動局提醒3步驟不可少 10:202020/11/25 財經 酒后的心聲3／酒量好眾所皆知 陳喬恩愛飲卻因此常誤事 07:172020/11/25 娛樂 豬農欲參加秋鬥警關切 綠色恐怖 04:102020/11/25 焦點要聞 核食未拆彈 綠研判蘇會續撐 04:102020/11/25 焦點要聞 布林肯與蔡互動密切 肯定美台關係 04:102020/11/25 兩岸要聞 藍要杯葛到蘇道歉為止 04:102020/11/25 焦點要聞 澳洲總理媒體撰文 重申拒絕選邊美中 13:082020/11/25 國際 今增5例境外移入 陳時中下午2時說明 10:122020/11/25 生活 NCC主委陳耀祥被爆二度找中嘉 陳亭妃籲出面說明 13:002020/11/25 政治 生活熱門新聞 直接找藥廠買！台灣取得新冠疫苗1500萬劑 - 生活 高嘉瑜衣服山有亮點 網翻舊照神對比：快笑死 - 生活 秋冬防疫專案12／1實施 3種人入境免附檢驗陰性報告 - 生活 智商135每次考試卻都拿個位數 小女兒一句話媽暖哭：不再強迫妳 - 生活 前氣象主播自曝罹癌！住進榮總治療 耳朵長了不好的痣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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