台中市議員施志昌（左二）邀集相關單位現勘，爭取整治大甲區中山路2段東側側溝。（王文吉攝）

台中市大甲區孟春里中山路2段幾十年來遇雨即淹水，市議員施志昌去年爭取西側側溝重設，有效緩解水患問題，25日上午邀集建設局、區公所及當地里長會勘，爭取整治東側側溝，盼能增加雨季排水能量。台中市養工處表示，側溝工程12月中可以發包動工，預計明年1月完工。

台中市議員施志昌25日邀集台中市政府養護工程處、大甲區公所、孟春里里長黃湘榕與孟春社區發展協會等至現場會勘大甲區中山路2段，希望爭取施作東側側溝，根治水患問題。

施志昌表示，大甲中山路2段發展較早，現在也是日南人口聚集之處，但因早年道路拓寬計畫取消，屬於未徵收的道路用地；此處側溝是由民眾自行設置，或者甚至沒有側溝，而且並非整段貫通連接至周邊區域，導致蓄水及排水不及，遇大雨水就容易淹至路面及家中。

黃湘榕表示，因立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌前年爭取側溝整治，去年完成中山路2段中通天路至臨江路之間西側側溝，今年大雨時就緩解淹水的問題，可是道路東側目前仍無排水溝渠，遇雨時仍會有水灌進家中。

施志昌期盼，為了根治淹水問題，東側側溝也必須完成，並且里民也有反應中山路路面有龜裂的問題，希望市府也能盡快啟動燙平專案，給居民與用路人舒適的行車道路。

養工處海線工程隊表示，側溝工程全長115.3公尺，總經費80萬元，12月中即可發包動工，工期45天，預計明年1月底可以完工。

(中時 )