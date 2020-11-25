日前國民黨臉書發布一則「反萊豬站出來」影片，影片中南投縣長林明溱提到全球有160國基於食安考量禁止進口萊豬，農委會表示，是只有101國允許萊豬開放進口。今(25)日立院經濟委員會審查防檢局相關預算時，國民黨立委表示，若農委會無法給出101國名單就拒審預算，在陳吉仲承諾3天提供101國查考網址，經委員會決議防檢局24億預算送朝野協商。

國民黨立委孔文吉表示，陳主委強調是101國開放萊豬進口而非160國不得使用萊劑，但是農委會卻遲遲未提供這101國的名單，這部分若不說清楚就拒審防檢局預算。

國民黨立委楊瓊瓔指出，防檢局在防堵非洲豬瘟及其他動植物疫病做了很多努力，這些都予以肯定，但提供網站連結這麼簡單為何還要等3天？「既然是公開訊息就公佈嘛，每次都為了這個花很多時間。」

陳吉仲則回應，101國名單是美國農業部門的美豬出口國名單，扣除如歐盟、中國大陸等不得進口萊劑的地區有101國允許萊豬進口，但身為第三方沒辦法在這公佈名單，因為涉及到國際經貿問題，但會給予網址供委員查證，強調「美豬進口和今天審防檢局預算是兩回事。」

然而在藍委多次要求下陳吉仲仍無法當下給出101國名單，經委員會決議經委員會決議防檢局24億4048萬7000元的預算決議保留並送朝野協商。

(中時 )