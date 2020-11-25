最近氣溫下降，更要注意身體狀況！衛福部公布2018年急診就診人數資料顯示，花蓮縣為急性心肌梗塞發生率之冠，每10萬人就有15.4人就醫。有鑑於此，花蓮縣消防局救護車配置12導程心電圖機，辦理EMT1複訓，讓所屬志工了解操作及通報流程，幫助醫師在患者到院前盡早啟動醫療團隊，縮短黃金90分鐘搶命時間，降低死亡率。

「急性心肌梗塞是冠狀動脈心臟急症中最嚴重的疾病」花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志介紹，「冠狀動脈心臟病」簡稱冠心病，當環繞心臟的冠狀動脈因脂肪及膽固醇積聚而成的斑塊，變得狹窄或硬化，稱為粥狀硬化；一旦冠狀動脈內的斑塊破裂就會造成血栓阻塞血管，即為急性冠心病，若是血管完全阻塞，則為急性心肌梗塞，嚴重時會導致猝死。

花蓮縣消防局因近年急性心肌梗塞發生率攀升，年齡層有下降趨勢，而心梗病患抵達醫院急診起算，直到打通血管為止，應在90分鐘內完成心導管治療，盡早改善心臟血流，降低死亡率；因此在消防局救護車配置12導程心電圖機，及早診斷心梗患者，讓醫院能夠盡早啟動心導管醫療團隊，縮短患者心臟缺氧受損時間。

花蓮縣消防局今年也透過EMT1複訓，讓所屬志工實際操作12導程心電圖機，現場示範12導程心電圖系統通報流程，如何藉由網絡系統即時上傳到責任醫院，讓醫師及時藉科學儀器判讀，安排好後送準備，盼有效縮短黃金90分鐘搶命時間，提升病患存活率。

(中時 )