台灣民意基金會在24日公布最新民調顯示，高雄巿長陳其邁是六都「最不受欣賞市長」第1名，高雄巿議員黃紹庭認為，這不但一舉超越久占此位的台北市長柯P，更讓人驚訝的是，陳其邁在就職短短3個月內便獲此「殊榮」。

黃紹庭分析，只要仔細檢視陳其邁這3個月任內的所作所為，就一點都不難理解這「最不受欣賞」的頭銜從何而來。

首先，邁市府處理重大市政議題荒腔走板，屢屢出現嚴重疏失讓市民驚嚇不已。例如，他一上任後，今年9月間即發生前鎮地區乙烯外洩事件，市府相關局處當天即已測知有乙烯成分，卻沒有依照731氣爆後所設定之標準流程啟動OPS辦公室，並要求石化業者立即關閉管線，且在延遲48小時後才啟動緊急處理機制。

更離譜的是，在人道飯店的事件當中，「居家隔離者」竟與一般旅客同住一層，市府卻全然不知，造成全國首例的新冠肺炎「防疫破口」震驚全台。而邁市府事後又被踢爆，官員竟然私下提前通知旅宿業者臨檢，「先通報、後臨檢」再向外宣稱查無其他違規情事，不僅是作秀造假更是公然說謊、粉飾太平，完全棄高雄市民生命健康於不顧。

再者，陳其邁上任這3個月來，本身好善辯的政治性格與不願承擔的閃躲態度讓人感覺高雄似乎沒有遵從民意的市長，只有唯黨意是從的「陳立委」。最明顯的例子是，蔡政府突襲宣布明年1月1日將要開放含瘦肉精的美國萊豬、萊牛進口，身為高雄市長，陳其邁竟然不顧「民意」，只奉行「黨意」，一再為民進黨這錯誤的政策辯解，絲毫不為全體高雄市民的健康著想。

除此之外，爭議很大的輕軌二階復建案，根據相關民調顯示高達6、7成的高雄市民對於輕軌完成後，可能造成阻礙救災、救難及發生行車安全等相當憂心。然而，邁市府以不實的民調畫大餅式的優化計畫，在未與民眾充分溝通取得認同下，便粗暴、草率地宣布復工，再度以「邁意」來霸凌「民意」。

黃紹庭說，不可否認，眾多市政建設及成效，的確很難在3個月內立竿見影，但可笑的是，高市府24日又以引導式的民調，公布了一份高達6成市民滿意陳其邁施政的民調，與民間的台灣民意基金會相較，市府官方民調儼然成了「遮羞布」。

(中時 )