時代力量雲林縣議員廖郁賢今年7月涉及人頭黨員案，24日晚間遭時代力量紀律委員會懲處停權1年半，同時也失去決策委員身分，對此廖郁賢自嘲，自己應該是任期最短的決策委員，廖選擇接受處分，並且放下、向前走。

時代力量7月遭爆涉及人頭灌水入黨，時力決策會24日晚間做出裁決，裁決書指出，廖郁賢未重複檢驗入黨申請表中身分檢驗欄位，顯然未盡地方主委把關之責，懲處停權1年半。

廖郁賢停權後將無法參與明年2月決策委員重選，甚至失去下一屆雲林縣議員黨內提名資格，但廖未正面回覆，僅表示不申訴，就此接受決議。她自嘲，從停權那刻起自己應該也喪失決策委員資格，大概是有史以來任期最短的委員。

廖郁賢25日凌晨在臉書紛絲專頁發文表示，「接受，放下，往前走。未來會繼續揹負著任何可能的艱熬，持續在地方議會戰鬥，讓時代力量能在雲林繼續茁壯。」

廖郁賢說，自己沒有選擇離開是不想讓任何人失望，為了時代力量在艱難時刻能早日找回社會對於黨的信任，沒有委屈，內耗無意， 為顧全所有時代力量黨公職、夥伴，願意接受黨內處分。

(中時 )