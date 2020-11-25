棉被給人溫暖感受，而拼布蘊含創作者智慧與巧思，當街道和廣場滿滿的手工拼布被隨風飄揚，冬季顏色頓時豐富多姿、生氣蓬勃；花蓮縣文化局辦理「曬被節活動」邁入第3年，12月12日將登場，今年為使民眾貼近拼布藝術，更加入健走活動、走秀會及野餐市集等活動，民眾欣賞拼布藝術之餘，大啖在地美食，享受悠閒愜意時光。

拼布藝術源自歐美，「拼布」即是將幾片碎布拼成一片大布，拼布達人劉秀華介紹，過去的拼布是為了製作衣服或棉被，如今拼布技巧的運用則從實用走向裝飾，甚至是藝術創作，歐美及日本拼布創作者，常常透過走出戶外，展示、分享作品，進而成為以大地為畫布的「曬被節」。

「曬被精神讓城市成為巨大展示平台」，花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣文化局2019年開始，將「你來廣場」化為美術館，民眾藉展示生活日常從生活中參與藝術，生活手工藝及蘊含充滿愛與珍惜的內涵，啟動對美的想像，運用拼布色彩變幻，替生活藝術帶來的新價值。

此外，花蓮縣文化局今年另將曬被節活動延伸到玉里鎮，期盼拓展藝術視野，活絡地方藝文中心，並透過在地學子及社區藝文創作者，增加花蓮拼布豐富性及多元性，用拼布溫度重燃民眾對生活藝術熱情。

(中時 )