蔡政府宣布明年元旦開放含有萊克多巴胺的美豬進口，政府至今仍無法消除食安疑慮，引發民眾反彈，最新民調顯示，66％民眾不支持萊豬開放進口，針對萊豬開放爭議，蔡英文總統今受訪表示，如果做單一議題提調查，確實會有這樣結果，但問題是不只支不支持美豬進口，還牽涉整體國家利益問題，執政團隊決策者要注意國家最大利益為考量。

國民黨主席江啟臣日前下戰帖，要求跟蔡英文總統辯論，蔡英文說，該辯論一定會辯論，她歷經三次總統大選，也都跟國民黨候選人辯論，尤其是現在時間點，跟10年前她時任黨主席向前總統馬英九下辯論戰帖不一樣，因為江啟臣現在的身分是立委，換句話說，政治人物考慮事情，應該先考慮國家再考慮黨，建議江主席先到立法院盡到立委質詢的責任，釐清政策方向，才能有好的政策討論。

蔡英文表示，這段時間很遺憾，很多不實、似是而非的說法一再流傳，即便行政部門盡力釐清，都無法消除不實資訊流傳，她認為，政策討論是實資訊不完整，甚至有錯誤，導致政策沒有好的討論基礎，建議這件事情先國家後黨，如果辯論只是做政治操作、動員群眾，甚至黨內競逐工具都不好，回歸事情本質跟國家體制先從立法院開始。

對於民調顯示66％民眾不支持萊豬開放進口，蔡英文表示，不要忘了第一波開放美牛是8年前，如果當時也做民調，也會有一樣的結果，但她要強調，美豬進口議題，牽涉國家利益問題，決策者要以國家最大考量為主。

至於赴美查廠部分，因受到疫情影響目前無法執行，蔡英文表示，她有注意到院長跟部長都有說法，說法不盡然相互矛盾衝突，對於近期各方提出的意見，她今天早上有跟蘇院長交換意見，蘇院長表達會仔細聆聽各方意見，也會好好思考，明天行政院會將會對相關議題討論，蘇院長決策後，行政院會對社會大眾說明。

(中時 )