中華開發金控秉持「藝術創生、開發育苗」宗旨，為台灣學童種下美學藝術種子，11月赴嘉義、雲林、台中舉辦為期三天的「巴黎龐畢度-哇！馬戲團」行動藝術美學活動。開發金控表示，希望透過龐畢度行動藝術課程，讓台灣學童能夠接觸國際級美學啟蒙，藉此播下藝術種子。本次除透過中華開發文教基金會邀請偏鄉學童參與，體驗全然不同的藝術課程。

中華開發多年來不斷為國內文創藝術紮根，對於具有藝術天份的學生栽培不遺餘力。開發金控副總經理張立荃張立荃指出，除了已經嶄露頭角的人才培育外，在偏鄉仍有不少具有藝術天份的孩童因為資源不足而被埋沒，非常可惜。此次中華開發文教基金會引進龐畢度藝術課程，以動態美學的新穎教學方式，將美學創作融入生活體驗，讓學童在不自覺中獲得藝術啟蒙。

參與本次活動的學校包括嘉義溪口國小、雲林大興國小及台中西屯國小。大興國小全校學生共計26人全數參與此次活動，龐畢度美學課程以大興國小校舍環境設計了最貼近生活的課程，安排學童到鄰近的田梗行走，實際體驗將作品與生活結合的美學藝術。校長陳盈儒表示，偏鄉小學資源匱乏，此次能夠接觸到龐畢度美學課程，為學童注入新的能量，讓她非常感動。

西屯國小足球隊則是中華開發文教基金會「小飛象計畫」的成員，近年在全國少年盃足球錦標賽連續獲得兩次冠軍，位於台中逢甲夜市商圈旁的這所百年老校這次挑選部分三年級學童參與活動體驗，蘇仁彥校長認為開發金帶來的課程，對學童的藝術刺激很有幫助。開發金控以專業投資見長，深信「教育是最有價值的投資」，為落實企業社會責任，開發金控長期透過「中華開發文教基金會」以「藝文人才培育」及「藝術與文創開發」主軸，推行「我們班的小飛象」、「技藝職能獎學金」與「公益助學」，十年來協助具備技藝方面潛力的學子踏實築夢。「哇！馬戲團」是由動態雕塑大師─亞歷山大．考爾德（Alexander Calder）所設計的藝術教育課程，考爾德認為對孩子們而言，馬戲團就像是一個魔法誕生的地方，若能讓孩子們在製造魔法的教室中學習，更能激發出無設限且充滿創造力的藝術作品。

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