美股利多匯集，道瓊指數站上3萬點新高。台股今早在台積電(2330)、聯電(2303)開高領軍，航運股續大漲，台塑(1301)、中鋼(2002)等原物料以及金融股均上漲帶動，早盤開高進逼13900點；但台積電盤中下壓，台股震盪收低，跌68點，為13738點，失守五日線，成交值達2636億元。

美國啟動政權過渡程序，新政府可望開始交接，加上近期疫苗訊息激勵，美股四大指數走漲，漲幅介於0.53至1.61%，台積電ADR則跌1.54%。

台積電今開高壓回，收跌5元至487元，也使得台股今開高走低，上攻13900點未成，反而失守13800點。台積電周一收低在492元，外資周二賣超11105張。今跌落490元，回測5日線；台股跟進回探5日線。台股今日再度開高走低，K棒為連二黑，挑戰一萬四千點仍要待法人買盤配合。

川普政府準備交接政權給美國總統當選人拜登，市場預期對於太陽能產業有所激勵，今早包括茂迪(6244)等太陽能族群，以及世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)等風電族群均搭上順風車。

美股4大指數全面大漲，台股今早盤仍由台積電、聯電坐鎮領軍，中信金等金融股走強；傳產的長榮續領軍航運股，以及中鋼、台塑四寶全都上漲，大型權值股穩盤，台股早盤持續穩健上漲。

但盤中台積電、聯發科(2454)等強勢電子指標下跌，電子股指數壓回，個股出現激烈震盪，傳產及金融股無力撐盤，台股收盤失守5日線及13800點關卡。

不過，目前台股仍處於多方格局當中，類股百花齊放，金融權值股穩盤，傳產、原物料以及題材股強攻，預期短期仍是高檔震盪整理格局，短期仍要看台積電是否快速站回5日線。

回顧周二，台股盤中創新高後拉回，最終下跌70點，跌幅0.5%，收在13807點，成交金額為2648億元。三大法人合計賣超51.39億元，其中，外資賣超47.77億元、投信賣超5.44億元、自營商買超1.81億元。顯示台股漲多，法人有逢高減碼的現象。

(時報資訊)