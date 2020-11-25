大樹（6469）、日本「SUGI藥局攜手搶攻健康照護商機，25日透過視訊連線的方式，舉辦「亞太發展合作簽約儀式」。未來雙方將結合經營策略、商品引進、人才交流、共同行銷等方式共同經營亞洲區域發展

該合作案是商研院協助媒合，商研院董事長許添表示，這是台、日兩家企業的強強結合，將可共創台、日健康照護商機。

來自日本的「SUGI藥局」，成立至今將滿45周年，有超過1300家門市的規模，在日本人口超高齡化的過程中，致力於社區發展成讓民眾過上健康生活的藥局，除了藥品、保健品、食品銷售、處方調劑外，更提供疾病預防及身體檢測的服務。

大樹藥局今年8月於櫃買中心舉辦的法說會中，總經理鄭明龍即表示，大樹自2021年起啟動第二個五年計畫「大健康產業四千交易平台」，透過第5代實體加網路虛擬的智慧藥局，關注客戶健康，將醫院、診所、藥局、居家資料匯流，打造個人健康資料庫，達到便利購物及專業客服，朝向健康照護型藥局布局。

大樹與SUGI在亞洲區域共同發展的第一站，設定為台灣，由大樹負責在台灣把日本健康照護的第一品牌SUGI推薦給台灣的消費者，並獨家販售由SUGI供應的商品。2021年起，陸續會有與日本「SUGI藥局」同步的商品引進到台灣，品項包含適用於銀髮及婦幼的保健食品、藥品及日用品……等，大樹將在實體通路與虛擬通路同步上架。

25日簽約儀式中，除大樹藥局外，法商-台灣家樂福、新加坡商-蝦皮也分別以實體和虛擬通路代表前往祝賀。

鄭明龍表示，希望藉由此合作，能為即將高齡化的台灣，打造出更具健康照護的藥局，並為台灣的消費者創造健康的每一天。也期待著未來能夠將台日的成功案例，推廣到日本、台灣以外的亞洲區域，共同打造醫藥產業新經濟。

(工商 )