永豐銀行全力打造數位金融生態圈。永豐銀行25日表示，永豐銀行數位金融服務持續引領創新，兵分兩路，其一、永豐數位帳戶「大戶DAWHO」用戶數已突破60萬，站穩市場前三大；其二，以API串聯民眾在消費支付、生活繳費、身分認證及開放銀行等生活場景，透過平台共享金融數據資源，迄今已助力超過上千家企業提供便利金融服務，打造無所不在的數位金融生態圈。

永豐銀行指出，「大戶DAWHO」鎖定25到39歲、收入在前20％的「亨利族」（年輕高薪族），追求工作與生活的平衡，理財首重靈活彈性，也善於利用數位理財工具賺取固定薪資外的收入。為滿足其多元金融需求，結合「理財、投資、消費、彈性資金」等四大核心應用，藉由「大戶DAWHO」APP打造一站式數位金融服務，包括提供1.1％活存利率、最低100元的基金投資門檻等，更結合永豐金證券「大戶投」服務，滿足年輕客群隨時隨地理財的需求，靈活的工具結合優雅簡潔的設計，也帶動月活躍用戶數比重高達9成。

永豐銀行指出，平均年齡29歲的「大戶DAWHO」團隊成員植入快速反應的DNA，聆聽用戶真實心聲，即時追蹤網路口碑，一收到用戶回饋即快速調整，並透過專案合作進行跨部門與跨商品整合，提供用戶全方位整合型金融服務。

除數位帳戶經營有成外，永豐銀行表示，旗下也持續推動「Partner APIs」與跨界業者合作，打造多元金融生態圈，其中身分認證API提供多元認證方式，將耗時流程化繁為簡，上線後平均每月使用次數破萬，以開設數位帳戶、LINE Pay Money帳戶綁定最受青睞；同時也攜手慈善單位推出線上捐款平台，拉近民眾與善的距離。

永豐銀行指出，11月27日至29日，永豐銀行將與母公司永豐金控及集團公司永豐金證券共同參加「台北金融博覽會」，透過將數位金融應用場景化，帶領民眾親身感受數位金融生活。

(工商 )