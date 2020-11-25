台南老爺行旅探索台灣色彩，以《色水島2.0》主題策展，邀請擅長動植物剪紙的藝術家Wuba Yang合作，期盼旅人一同感受置身於台灣原林色彩的蕨類植物之美，更首度延伸展覽主題打造主題房，由擅長轉譯台味設計美學的藝術家─廖小子及李文政，攜手台灣塗料第一品牌─虹牌油漆，打造旅途中最獨特的沉浸式觀展體驗，標榜讓旅人肆意享受與藝術同眠的休憩時光。

從事剪紙創作十多年的Wuba，有感於台灣森林中存載著種類數及密度都堪稱全球之最的蕨類植物，其中更是孕育出60多種的原生種，然而駐居在蕨類王國的我們卻對他們所知甚少，故以《蕨色台灣》為主題，首度以方舟為雛型，打造大型紙創裝置藝術，運用其跳脫傳統框架的剪紙技藝，立體塑形出超擬真的紙創蕨類植物，其中更包含台灣瀕危的獨有物種─梅山口鐵線蕨、水陸兩棲的三叉葉星蕨、食藥兩用原生種-台灣山蘇等，漫步展間透過自身尋覓與閱讀了解的過程，感受台灣原林最質樸的生命力。

榮獲2018年金曲獎最佳專輯設計獎—廖小子，及專注實驗台灣在地元素的超台藝術家—李文政，以其打造的色水島主題展《向海望山》及《台灣夢之台南市》為主題，延伸打造兩間展覽主題房，期盼透過住宿體驗，引發旅人更深度的藝術共感與想法。主題房「純情KTV」大膽實驗寶島獨特「純」文化，「純」在台灣的招牌裡，有獨特的雙面意涵，住宿空間內特製的光線氣氛及特製抱枕，不僅呼應「純」的文化色彩，更真實呈現台灣獨有的曖昧浪漫。

「夢島漂流主題房」則是構築出與海共眠隨浪起舞的休憩之地，旅人置身其中恍若被島嶼般的床鋪與黑色海洋包覆，虱目魚群環繞四週，讓來自不同地方、說著不同母語的疲憊人們，都可以在島上獲得安歇與喘息。

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