台北地院審理立委集體貪汙案，今（25）日上午就藍委陳超明涉案部分，傳喚時任經濟部商業司一科科長蕭旭東。蕭證稱，「太流案」最早只有綠委蘇震清、藍委廖國棟在關心，去年12月18日東吳大學針對太流案召開研討會，讓他感覺就是假借公聽會名義，在會議上對經濟部與會人員「嚴刑拷打」。

蕭表示，印象中最早關心太流案的是蘇震清，會主動來了解經濟部與太流前董事長李恆隆的行政訴訟內容，後來經濟部敗訴定讞，要依照法院判決結果處理太流案，但李一直不是很滿意，常找蘇到他們的辦公室協商，後來廖國棟也開始關切，會在立法院針對太流案質詢。

蕭說，陳超明在去年12月18日公聽會之前，從未以類似方式關心太流案，與陳的辦公室主任梁文一也只因為其他案件見過幾次面，當時收到東吳大學的開會通知，有注意到「副本」收件者有多名立委的名字，蘇震清、廖國棟並不讓人意外，但首次看到陳超明的介入太流案。

蕭指出，東吳是私立大學，在立法院與立委開學術研討會很奇怪，過去從沒見過這種情況，且對經濟部無拘束力，他們沒有義務派員參加，當時任部次長的王美花也傾向不派員參加，他感覺就是假借公聽會名義，要對經濟部「嚴刑拷打」，但因部長沈榮津與陳超明關係不錯，開會前一天被王的秘書告知要給面子，尊重國會，最後由司長李鎂代表，帶他及另外1名同仁一起出席。

交互詰問完畢後，陳超明的律師表示，蕭旭東未與陳接觸，許多證詞都是聽人轉述，或自己推測，蕭也自陳開會通知對經濟部沒有拘束力，是尊重國會才會出席，通知單上有沒有立委的印章，並不是經濟部派員的主要原因。

(中時 )