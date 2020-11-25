Sony新世代遊戲主機PlayStation 5（PS5）近日造成熱烈搶購潮，少數民眾搶到第一批預購貨，一名女友日前在網路上抱怨男友，她說男友先是讓她一人獨自排隊領預購的PS5，之後對方竟要求把PS5放在「女友專用」的副駕駛座，讓她氣到理智線斷裂，將整台主機摔進汽車，說「寧願用腳走，也不要被你跟PS5放閃！」

這名女網友在臉書粉專「靠北男友2.0」表示，她上週陪男友開車去領預購成功的PS5，男友先是以找停車位為由，讓她先下去排隊，但直到排完超久的隊、領到貨後，仍不見男友蹤影；事後男友才解釋，是因為沒看到車位又怕被拖吊，所以只好四處晃晃。

沒想到後來該女友準備上車和男友去吃晚餐時，男友非但沒向她表示謝意，還緊張地說要讓PS5坐上「女友專用」的副駕駛座，讓她聽完後理智線斷裂，顧不得PS5價格昂貴，大力將整台主機摔進男友的車子，怒批「老娘用腳走，也不要被你跟PS5放閃！」

許多網友看到貼文後紛紛留言力挺女友，也有人認為在怎麼生氣都不該摔主機，甚至還有專業的網友表示，副駕駛座其實是最危險的地方，急煞時很可能掉到副駕踏板上，應該要放在後行李箱或直接放踏板上比較安全。

(中時新聞網)