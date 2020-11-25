副總統賴清德今在臉書表示，「今天在府裡接待一群特別的朋友，完成我們的約定！」

賴清德說，這群來自南投法治國小的孩子們，得到今年TOTO盃全國少棒錦標賽全國冠軍，原本將代表台灣參加美國小馬聯盟世界少棒賽，但受到疫情影響，賽事取消。

他說，上次見面，除了協助學校解決操場整建問題，也鼓勵大家繼續努力，並邀請大家到總統府參觀，和孩子的約定，今天終於可以實現承諾！

他表示，位於原鄉部落的法治國小和中正國小，已寫下許多棒壘球傳奇，期許小球員們繼續精進，未來在國際比賽為國爭光。

(中時 )