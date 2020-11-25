賴清德實現諾言 邀小小棒球員到總統府作客 15:042020/11/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德與小朋友完成約定，原來是這件事。摘自賴清德臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德今在臉書表示，「今天在府裡接待一群特別的朋友，完成我們的約定！」 賴清德說，這群來自南投法治國小的孩子們，得到今年TOTO盃全國少棒錦標賽全國冠軍，原本將代表台灣參加美國小馬聯盟世界少棒賽，但受到疫情影響，賽事取消。 他說，上次見面，除了協助學校解決操場整建問題，也鼓勵大家繼續努力，並邀請大家到總統府參觀，和孩子的約定，今天終於可以實現承諾！ 他表示，位於原鄉部落的法治國小和中正國小，已寫下許多棒壘球傳奇，期許小球員們繼續精進，未來在國際比賽為國爭光。 (中時 ) #副總統 #賴清德 #南投法治國小 #棒球隊 #棒壘球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登介紹外交國安團隊 誓言美國將再度領導世界 05:452020/11/25 國際 中油駁斥經營權危機 查德案股權轉讓為分散風險 13:332020/11/25 財經 施羅德環球氣候變化策略二－永續投資 從氣候變化主題開始 04:102020/11/25 投資理財 美國回來了！拜登外交團隊 將拋棄川普「美國第一」教條 10:262020/11/25 國際 拜登國安政策的變與不變 04:102020/11/25 時論廣場 逾7成雇主未查外國人證件 勞動局提醒3步驟不可少 10:202020/11/25 財經 秋鬥主辦單位：遺憾有民眾叫囂挑釁「恰如當前統治者」 09:132020/11/25 政治 核食未拆彈 綠研判蘇會續撐 04:102020/11/25 焦點要聞 鄭人碩露鵰邱偲琹稱一點點 04:102020/11/25 娛樂新聞 《國際社會》法階段性解封 德地方首長倡聖誕節期間鬆綁 11:082020/11/25 財經 生活熱門新聞 直接找藥廠買！台灣取得新冠疫苗1500萬劑 - 生活 高嘉瑜衣服山有亮點 網翻舊照神對比：快笑死 - 生活 智商135每次考試卻都拿個位數 小女兒一句話媽暖哭：不再強迫妳 - 生活 秋冬防疫專案12／1實施 3種人入境免附檢驗陰性報告 - 生活 前氣象主播自曝罹癌！住進榮總治療 耳朵長了不好的痣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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